Mathieu van der Poel laat niets aan de verbeelding over met zijn inschatting over Remco Evenepoel en het Belgisch blok

Mathieu van der Poel gaat het nog eens tegen een Belgisch blok opnemen. Op het vorige WK kon dat blok hem weinig in de weg leggen. Toen was Remco Evenepoel wel niet net derde geworden in de Tour.

VTM polste op het criterium in Roeselare naar hoe Van der Poel uit de Tour gekomen is. "Ik geloof dat ik iets minder vermoeid ben dan vorig jaar. Dat is positief. Het is altijd afwachten hoe je gaat reageren op intensieve trainingen. Het is nu weer vooruit kijken, na een Tour de France die voor Van der Poel niet heel veel te bieden had.

"Mentaal is het soms lastiger dan fysiek, als je weet dat je gewoon op tijd moet binnenkomen. Dat weet je op voorhand. Met de ploeg hebben we ons goed gefocust op de sprints met Jasper Philipsen. Daar valt met de ploeg het meeste te halen en dat hebben we goed gedaan. Ik had er misschien voor mij persoonlijk meer van verwacht."

Van der Poel kopieert eigen aanpak

Misschien komt die Tourritzege er volgend jaar. Momenteel zit Van der Poel uiteraard fel met de Olympische Spelen in zijn gedachten. "Nu ben ik bezig met alles goed te doen voor de Spelen. We weten wat we vorig jaar gedaan hebben om goed te zijn in Glasgow. Je probeert dat te kopiëren. Elk jaar is wel een beetje anders."

In Parijs wacht wellicht een strijd met de Belgen. "Ik schat Remco Evenepoel heel hoog in", legt Van der Poel al wat druk bij de nummer 3 uit de Tour. "In het jaar dat hij wereldkampioen werd, won hij de Vuelta. Het is al gebleken dat hij een grote ronde zeker kan verteren. Jasper Stuyven was ook sterk in de laatste Tourritten."

Van der Poel verwacht sterk België

Met daarnaast ook Van Aert en dan nog Benoot als sterke helper, hebben de Belgen wel wat ijzers in het vuur. "Ik denk dat België wel een sterk blok heeft."