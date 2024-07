Vanthourenhout zegt wat voor een stevige verandering zorgt voor Van Aert en Evenepoel: "Daar kan je niet omheen"

Sven Vanthourenhout ziet dat er plots wel wat verandert voor Wout van Aert en Remco Evenepoel. Door de afwezigheid van Pogacar op de Spelen zal er nog meer naar België gekeken worden.

Vanthourenhout heeft namens de Belgische wielerfederatie de tenten opgeslagen in Meudon. Niet in het olympisch dorp in Parijs dus. "We kunnen ons eigen Basecamp opbouwen, met vertrouwde mensen om ons heen. Voor de atleten is dat de meest vertrouwbare omgeving om zich voor te bereiden", legt hij uit bij VTM.

Daar moet wel een kanttekening bij geplaatst worden. "De wegrenners-en rensters brengen de laatste dagen voor de wegrit door in het olympisch dorp, omdat dat logistiek dan weer iets beter is." Ondertussen is de verwachting dat alle Belgische atleten zich met de laatste trainingen klaarstomen voor de Olympische Spelen.

Van Aert en Evenepoel maken de switch

Voor België zijn Van Aert en Evenepoel de kopmannen in de koers. "Ik mag voor de volledige ploeg zeggen dat die jongens weten wat hen te doen staat, niet enkel voor Wout en Remco. Het is vooral kwestie van mentaal te switchen na een slopende Tour. Ik ben er van overtuigd dat alles goed gaat met Wout en Remco."

Die zijn niet onmiddellijk na de Tour afgereisd. "Het was ook onze voorkeur om een extra reisdag meteen na het einde van de Tour te vermijden." Een Tour die glansrijk gewonnen werd door Tadej Pogacar. Die viseert in het najaar de wereldtitel en laat de Spelen links liggen. Dat is toch wel belangrijk nieuws, ook voor de Belgen.

Geen Pogacar aan de start

"Het is een grote naam die wegvalt, zeker voor de wegrit. In zijn vorm was hij sowieso één van de topfavorieten geweest. Zijn keuze is voor de ene iets aanvaardbaarder dan voor de andere. Wij gaan uit van onze eigen sterkte. Uiteraard is het anders, met of zonder Pogacar. Daar kan je niet omheen."