Greg Van Avermaet komt met stoute voorspelling over Olympische Spelen

In 2016 werd Greg Van Avermaet Olympisch kampioen in Rio de Janeiro. De Spelen in Parijs 2024 zouden wel eens de meest succesvolle kunnen worden sinds ... Parijs 1924.

De medaillekansen op de Olympische Spelen in Parijs 2024 zouden wel eens heel hoog kunnen zijn voor de Belgen. Hier en daar wordt zelfs gedroomd van de meest succesvolle spelen sinds ... Parijs 1924, toen we 17 medailles pakten.

Daarna kwamen we nooit aan vier gouden medailles of meer of aan dertien medailles in totaal. En wie weet is dat nu wél mogelijk. Temeer we in zowat alles sporten wel kanshebbers hebben, van hockey tot turnen over atletiek tot wielrennen.

© photonews

"Voor wielrennen zijn onze kansen het hoogst", beseft ook Greg Van Avermaet bij Het Laatste Nieuws. "Evenepoel en Van Aert in de tijdrit en de wegrit, Kopecky op de piste en de weg. We zullen ontgoocheld zijn zonder medaille."

Medailles in de atletiek?

"Of zelfs als het geen goud is, zal er al ontgoocheling zijn. En er is meer: ook de estaffettelopers gaan er dicht bij zijn. En in het turnen maakt Nina Derwael altijd kans", aldus de gouden medaillewinnaar van Rio de Janeiro.

Hij heeft ook een droom als het gaat over wie hij de prijzen gunt: "Nina en Nafi hebben al eens goud, ik zou het leuk vinden om een nieuwe naam een medaille te zien winnen. Alexander Doom zou heel straf zijn", besluit hij.