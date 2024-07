Hinault doet de wenkbrauwen fronsen met uitspraak over Van Aert: "Waar wacht hij op?"

Wout van Aert kan bijzonder veel verschillende soorten koersen aan. Enkel wat eindklassementen betreft komt hij tekort, ook al geloven sommigen nog altijd dat Van Aert dat ook zou kunnen.

De voorbije jaren maakte Wout van Aert in de Tour indruk met kopwerk voor Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. In koersen zoals Parijs-Nice, de Dauphiné en de Tour hielp Van Aert zijn kopmannen aan eindzeges.

Zo was er de etappe met aankomst op Hautacam in 2022. Van Aert bleef als laatste over van een vlucht en nam zijn kopman Vingegaard op sleeptouw op Hautacam. Hij legde het tempo zo hoog dat Pogacar moest lossen.

Kan Van Aert de Tour winnen?

In die Tour eindigde Van Aert ook al 20ste (2020), 19de (2021) en 21ste (2022). Toch denkt vijfvoudig Tourwinnaar Bernard Hinault dat Van Aert zelf ook voor eindwinst in de Tour zou kunnen gaan.

"Zeker, als hij enkele kilo’s verliest", zegt hij bij De Morgen. "Hij lijkt op Miguel Indurain. Tegen zijn trainer zei ik: 'Laat hem 5 kilogram afvallen en hij wint.' Van Aert heeft Pogacar voor zich, maar hij heeft al geweldige dingen laten zien in het hooggebergte."

"En als hij in een ontsnapping zit, kun je hem niet terughalen. In het middengebergte kan hij uithalen, en ook in het tijdrijden is hij top. Waar wacht hij op?", zegt Hinault. Van Aert zelf wees zo'n plan al enkele keren af.