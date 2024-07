🎥 WK in Leuven is helemaal vergeten: Van Aert en Evenepoel dollen met elkaar

Na het WK in Leuven in 2021 leek het er niet op dat Remco Evenepoel en Wout van Aert het goed met elkaar zouden kunnen vinden. Evenepoel volgde de tactiek niet helemaal en uitte achteraf ook kritiek op de bondscoach.

Daar was Van Aert het niet mee eens en hij uitte dan ook zijn ongenoegen. "Wat er op het WK gebeurd is, zal natuurlijk wel blijven hangen", zei hij toen. Maar intussen lijken de plooien wel helemaal gladgestreken.

De stemming tussen Van Aert en Evenepoel voor en na de olympische tijdrit in Parijs was opperbest. Meteen na de tijdrit feliciteerden ze elkaar en ook op het podium ging het er bijzonder hartelijk aan toe.

In de 'Medal Shuttle' van HLN zaten Evenepoel en Van Aert ook broederlijk naast elkaar, met over en weer ook wat grapjes. "Ik hoop wel een superster tegen het lijf te lopen", zei Evenepoel. En aan welke superster denkt hij dan? "Wout van Aert!"

De uitstekende sfeer tussen Van Aert en Evenepoel is ook goed nieuws voor de wegrit van komende zaterdag. Daar jagen ze samen met Tiesj Benoot en Jasper Stuyven opnieuw op medaille(s).

The friction between Wout and Remco really seems a thing of the past ๐Ÿ˜ƒ #Olympics



- Wout nudging Remco when he’s being asked if Wout is allowed to win the road race ๐Ÿ˜‚

- Remco answering ‘Wout van Aert’ when asked which superstar he hopes to meet in the Olympic village ๐Ÿ˜‚๐Ÿ’™ pic.twitter.com/FoCN6ar8KG