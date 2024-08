Evenepoel boezemt dankzij Strava alle concurrenten extra angst in

Je krijgt niets zomaar in de schoot geworpen. Als Remco Evenepoel en Lotte Kopecky olympisch kampioen op de weg willen worden, zijn de trainingen op het parcours in aanloop naar de wedstrijd enorm belangrijk. Remco Evenepoel heeft alvast indruk gemaakt.

Remco Evenepoel liet via Strava alvast zien dat de benen zeker niet slecht zijn. Hij verkende de wegrit in Parijs en pakte daarbij uit met een heel stevig ritje van meer dan 200 kilometer. Belangrijk richting de rest van de week.

De Belgische topfavoriet haspelde in ruim zes uur bijna 203 kilometer af, goed voor een gemiddelde van 33,8 kilometer per uur. Dat liet hij via Strava weten aan al zijn volgers - en dus ook aan de concurrenten in Parijs.

Niet al te rap zou je zeggen, maar het parcours is duidelijk heel veel op en af. En evenepoel maakte nog meer indruk, door vooral ook op een helling op het parcours in de eerste lus van de Olympische wegrit uit te pakken.

KOM op Strava

Evenepoel zette de snelste tijd ooit neer op de Rue de la Vierge. Op die manier pakte hij de befaamde KOM - King of Mountain - op die Rue de la Vierge. Het maakt alleen maar duidelijk dat Evenepoel in absolute topvorm zit.

Die weekend is het aan hem, Jasper Stuyven, Wout van Aert en Tiesj Benoot om het ook in koers waar te gaan maken. Wij zitten de komende dagen uiteraard ook opnieuw op het puntje van onze stoel en voorzien u van alle nieuws.