Klassementsman verlaat AG2R La Mondiale voor dit opvallend nieuw avontuur

Het is 1 augustus. En dat betekent dat er dus vanaf heden ook officieel transfers mogen worden aangekondigd. Op dag 1 is het al meteen raak, want Ben O'Connor heeft al meteen een nieuwe ploeg beet.

Team Jayco AlUla haalt Ben O'Connor in huis. De 28-jarige Australiër tekende een contract voor twee seizoenen bij zijn nieuwe team. Na vier seizoenen bij AG2R La Mondiale kiest hij zo voor een opvallend nieuw avontuur.

Dit seizoen was de 28-jarige wielrenner al heel goed bezig met een paar interessante resultaten. Dit jaar greep hij al nipt naast een podiumplaat in de Giro d'Italia, in het verleden was hij ook al eens vierde in de Tour de France van 2021 onder meer.

© photonews

"Met Ben hebben we iemand gevonden die de generatiekloof met Simon Yates wat kan dichten. We geloven dat hij nog ruimte voor verbetering heeft en dat dit team het beste in hem naar boven kan brengen", klinkt het bij het team.

Vierde plaatsen omzetten in betere resultaten?

En de renner zelf kijkt bij Het Laatste Nieuws ook uit naar werken voor zijn nieuw team: "Ik wil graag die vierde plaatsen omzetten in een podiumplek. Ik hoop dat ik zo snel mogelijk iets kan winnen, en ik heb zin om een Australisch team te verdedigen."

Ook wij van Wielerkrant wensen O'Connor alvast veel succes en veel plezier bij zijn nieuwe team. Dit seizoen rijdt hij natuurlijk nog uit voor AG2R La Mondiale. De volgende dagen en weken mogen nog veel meer transfers verwacht worden.