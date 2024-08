Revelatie Tour de France heeft ploegen plots voor het uitkiezen

Het was een van de eerste en absolute hoogtepunten in de Tour de France 2024 hoe Romain Bardet en Frank van den Broek in de openingsrit meteen indruk maakten en het sprintende peloton voorbleven.

Hij reed een geweldige openingsrit en toonde zich ook de rest van de Tour de France zeker. En dus is hij ook meteen in de kijker gelopen van heel wat andere (top)teams uit de World Tour bij de mannen richting volgend jaar.

Dat laat Wielerflits alvast weten. Opvallend is het ook, want Frank van den Broek heeft ook volgend seizoen nog een contract bij Team dsm-firmenich PostNL. Ook voor het seizoen 2026 ligt hij nog onder zeil bij de Nederlandse ploeg.

© photonews

En bovendien zou van den Broek zelf zich op 23-jarige leeftijd opperbest voelen bij de formatie en dan ook graag langer door willen gaan. Mogelijk wordt zijn contract dan ook zo snel mogelijk opengebroken door de ploeg.

Contract openbreken?

Door in de openingsrit zich helemaal leeg te rijden en uiteindelijk ook de zege te laten aan zijn ploegmaat Romain Bardet liet de jonge Nederlander eigenlijk ook al in de afgelopen Tour de France zien dat hij een ideaal teamlid is.

Ook de komende jaren mogen we van de jonge renner zeker nog mooie dingen verwachten, want ook in de rest van de Tour de France liet hij zien wel degelijk over een grote motor te beschikken. We houden het nieuws over zijn contract verder voor u in de gaten.