Op naar een gouden weekend? Onze chauvinistische sterren voor de Olympische wegritten en dan kan u ze bekijken

De Olympische Spelen zijn ondertussen al een weekje ver. In de tijdrit kaapten we twee medailles weg, ook in de wegritten zijn we zowel bij de mannen als bij de vrouwen bij de favorieten. En dus is de vraag: wie zal het halen en waar kan je het bekijken?

Het zou wel eens een leuk weekend kunnen worden voor de Belgen op de Olympische Spelen. Nina Derwael maakt kans op een Olympische medaille in het turnen, terwijl ook onder meer bokster Oshin Derieuw en roeier Tim Brys een afspraak hebben met de geschiedenis.

Maar zeker in het wielrennen hopen we dit weekend toch wel te gaan oogsten. Lotte Kopecky bij de vrouwen, Remco Evenepoel, Wout van Aert of misschien wel Jasper Stuyven bij de mannen: de kansen zijn legio.

Vrouwen

Bij de vrouwen gaan we op zoek naar een opvolger voor de erg verrassende Anna Kiesenhofer, die in Tokio het peloton voor wist te blijven - deels omdat ze simpelweg vergeten was. In een altijd chaotische Olympische race kan er ook nu een verrassing ontstaan uiteraard.

Toch lijkt Lotte Kopecky de absolute topfavoriete. En de Nederlanders van hun kant hebben geen enkele keuze: zij moeten de wedstrijd in handen nemen als ze willen winnen. Hetzij met Vollering of Vos in een afmattingsrace, hetzij met Wiebes in een sprint.

© photonews

Aan Kopecky om daar eventueel van te profiteren, terwijl er nog veel meer toppers aanwezig zijn in Parijs ook. De race is liefst 158 kilometer lang en gaat dus ook over een aantal flinke beklimmingen in de plaatselijke rondes. De race zal zondag vanaf 14 uur te zien zijn op Eurosport én op Sporza, de finish mag ergens iets na 18 uur verwacht worden.

Onze sterren:

**** Lotte Kopecky

*** Demi Vollering - Elisa Longo Borghini

** Marianne Vos - Lorena Wiebes - Grace Brown

* Elisa Balsamo - Liane Lippert - Katarzyna Niewiadoma - Kristen Faulkner

Mannen

Bij de mannen gaan we op zoek naar een opvolger voor Richard Carapaz uit Tokio, maar we hopen natuurlijk vooral op een opvolger voor Greg Van Avermaet. Die won in Rio de Janeiro in 2016 op een zeer pittig parcours.

En ook de 273 kilometer in en rond Parijs kondigen zich toch wel vrij stevig aan. De start wordt gegeven op zaterdag rond 11 uur en de finish wordt verwacht tussen 18 uur en 18.30 uur. Zowel Sporza als Eurosport zenden de wedstrijd uit.

Onze sterren:

**** Remco Evenepoel

*** Mathieu van der Poel - Wout van Aert

** Mads Pedersen - Biniam Girmay - Marc Hirschi

* Tom Pidcock - Jasper Stuyven - Michael Matthews - Jhonatan Narvaez