Vanthourenhout lokt kamp-Van der Poel in de val, Nederland kijkt er met gemengde blik naar: "Belgen deden vervelend"

Ging het in de olympische wegrit de Belgen vs Nederland zijn? Gezien het sterke blok van de Belgen verwachtten velen dat die van in het begin de koers gingen controleren. Dat gebeurde niet en daar maakte vooral de Nederlander Daan Hoole zich druk in.

Hij mag werken met renners van de bovenste plank, maar bondscoach Sven Vanthourenhout heeft ook met een paar slimme zetten weer punten gescoord. Eerst en vooral door in het begin niet mee te koersen en pionnen te sparen. Daarna door Van Aert te laten reageren op Van der Poel, zodat Evenepoel zijn moment kon kiezen. Tiesj Benoot legde ook al uit dat het nadrukkelijk de bedoeling was om niet mee te rijden in het allerbegin. Daar stoorde Hoole zich aan. "Die Belgen deden een beetje vervelend. Als je eerste en derde wordt in de tijdrit, lijkt het mij logisch dat je ook op kop moet rijden", laat hij bij NOS zijn onvrede over de Belgische tactiek blijken. Belgische tactiek zint Hoole niet "Op een gegeven moment zijn we gestopt en hebben we gezegd: jullie rijden mee, anders doen wij het ook niet. Ze zeiden dat ze niemand hadden meegenomen om op kop te rijden. Typisch Belgisch." Nadat Nederland zijn mening duidelijk te kennen had gegeven, zette België Tiesj Benoot mee in om werk op te knappen. © photonews "Uiteindelijk rijden ze mee en winnen ze, dan hadden ze dus het juiste plan", moest Hoole ook wel toegeven. Zijn bondscoach Koos Moerenhout stoorde zich minder aan de strategie van België en keek vooral naar de finale. "Mathieu van der Poel heeft een paar keer goed aangevallen, maar ze kwamen terug en toen ging Evenepoel." Moerenhout geeft België wél complimenten Moerenhout legt zich neer bij de uitkomst van de race. "Complimenten aan de Belgen, zij hebben heel sterk gereden."