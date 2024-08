Johan Bruyneel heeft iets te zeggen over Wout van Aert: "Een risico"

De wielerverrassing op deze Olympische Spelen? Dat is misschien wel de bronzen medaille voor Wout van Aert in de tijdrit. Na een zware val in het voorjaar was het een half mirakel dat hij fit was, maar hij deed het toch maar mooi.

Na een heel moeilijk voorjaar voor Wout van Aert en heel veel opofferingen was het voor de Belg alles of niets op de Olympische Spelen. En het werd met een bronzen medaille toch eigenlijk wel alles, want het was een knappe prestatie. "Tarling was een kandidaat voor de gouden medaille zonder zijn lekke band, maar het hoort bij het wielrennen. Het doet niets af aan de prestatie van Evenepoel, Ganna en van Aert", aldus Johan Bruyneel bij The Move. © photonews "Wout van Aert nam een serieus risico door met een vol voorwiel te starten. Het is de eerste keer in het moderne wielrennen dat ik dat zie. Vijfentwintig seconden eindigend na Evenepoel, het heeft geloond", aldus Bruyneel. Risico genomen "Ze hebben het drie-vier maanden getest en met schijfremmen is het misschien wel iets makkelijker om te implementeren. Het heeft geloond en ze wisten dat het toch wel kon en echt een mogelijkheid is om te gebruiken." Uiteindelijk was het voldoende voor de bronzen medaille. Een beetje meeval moet je in dat soort situaties natuurlijk altijd hebben. Wout van Aert trekt nu met de nodige ambities naar de Vuelta a Espana. Zorgt hij daar nog eens voor een zege?