Organisatoren Tour de France zijn onder de indruk en zouden wel eens durven verrassen in de toekomst

De Olympische Spelen hebben laten zien dat er in Parijs meer mogelijk is qua parcours dan wat de slotrit in de Tour de France steevast laat zien. Al hoeft het niet per se altijd zo te zijn, zo klinkt het nu.

De organisatoren van de Tour de France spelen met het idee om de beklimming van de Montmartre op te nemen in het parcours van de laatste etappe in de Tour de France. Het vele publiek maakte ook op de organisatoren indruk. De beelden waren indrukwekkend en het was een heel leuke beleving om de koers te zien. De renners zelf waren ook onder de indruk, van het parcours én van de publieke belangstelling - leuker ook dan een criterium op de Champs Elysées? © photonews De magie van Montmartre zou wel eens de organisatoren van de Tour de France kunnen overtuigen om ook de slotrit van de Tour de France anders te gaan aanpakken. "Ik vond het een geniaal circuit, echt absoluut geniaal", aldus Thierry Gouvenou bij L'Equipe. Nog geen zekerheid, maar ... Toch is het nog geen zekerheid: "Het peloton is dubbel zo groot in de Tour de France en het parcours ging over smalle wegen via Montmartre. Dat is niet makkelijk, dus hier en daar zullen we moeten opletten. Het kan niet zijn dat renners met pech niet kunnen worden geholpen." Ook de veiligheid zou een probleem kunnen zijn: "Als het regent, dan wordt het spekglad", verwees hij ook naar de tijdrit. "Er zou ook een sterke politieke wil moeten zijn om alles in orde te krijgen. Het zou ook een impact hebben op de mensen." Toch zijn ze bij de ASO niet weigerachtig over de zaak.