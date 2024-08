Remco Evenepoel heeft er al een hattrick gescoord, maar deze keer wordt het anders in één van zijn lievelingskoersen

Je kunt niet alles hebben in het leven. Nadat Remco Evenepoel de hattrick in een lievelingskoers van hem vervolledigde in 2023, moet hij dit jaar verstek laten gaan.

Dat heeft alles te maken met zijn deelname aan de Tour de France en vooral de Olympische Spelen. Die twee grote wielerafspraken hebben hem geen windeieren gelegd. Het zijn natuurlijk zware weken geweest voor Remco Evenepoel. Het is alleen maar logisch dat bij Evenepoel de riem er nu af gaat, voor heel even toch.

Soudal Quick-Step heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Clasica San Sebastian en daarin is geen spoor van Remco Evenepoel. Nochtans is dat zowat de koers van zijn doorbraak en heeft hij die klassieker al liefst drie keer gewonnen. Het lukte hem in 2019, 2022 en 2023. Op zege nummer vier is het dus nog wat wachten.

Evenepoel mag even genieten

Door de manier waarop zijn seizoen is ingedeeld, is het niet mogelijk voor Evenepoel om deze wedstrijd er nog bij te nemen. Hij mag nu wel even genieten van zijn dubbele olympische titel, in het bijzijn van echtgenote Oumi en zijn familie. Dat wil niet zeggen dat ze bij Soudal Quick-Step zich al bij voorbaat gewonnen geven in San Sebastian.

"We hebben deze mooie wedstrijd al vaak gewonnen en willen het opnieuw goed doen", zegt Wilfried Peeters. Bij afwezigheid van Evenepoel zijn er twee kopmannen. "Julian Alaphilippe presteerde sterk in de Ronde van Tsjechië en voor Mikel Landa is het zijn eerste koers sinds zijn topvijfnotering in de Tour de France drie weken geleden."

Alaphilippe en Landa kopmannen in San Sebastian

"Ze zijn beiden erg gemotiveerd en kunnen vertrouwen op een goede ploeg die klaar is om hen te ondersteunen", is Peeters optimistisch. De andere renners die de ploeg aan de start brengt zijn Asgreen, Cattaneo, Gelders, Lecerf en Vansevenant. Zij rijden komende zaterdag de Clasica San Sebastian.