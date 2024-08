Greg Van Avermaet zag iets opvallends bij Evenepoel toen Van der Poel aanviel

Remco Evenepoel werd afgelopen weekend olympisch kampioen op de weg. Dat deed hij op zijn gekende manier met een stevige ontsnapping.

De superlatieven die de voorbije dagen bovengehaald werden voor de prestatie van Remco Evenepoel op de Olympische Spelen zijn nog altijd niet op.

“Ik heb nog nooit zoiets gezien”, zegt Greg Van Avermaet aan La Capitale. “Remco ging weg van zijn concurrenten, zonder aan te vallen. Gewoon op basis van zijn ongelofelijke aerodynamica, zijn ronde rug en de kracht die hij op zijn benen overbrengt.”

Madouas was de laatste die bij Evenepoel was, maar hij zag af als de man die op kop reed. Hij was niet in staat te herstellen en te profiteren van het zog toen hij vlak achter Evenepoel reed.

Aanval Van der Poel leverde niks op

Ook Mathieu van der Poel slaagde er volgens Van Avermaet niet in om onze landgenoot te bedreigen. “Als Mathieu zo explosief vertrekt, dan pakt hij 15 tot 20 seconden in één keer. Maar Remco verloor geen seconde.”

Evenepoel is een totaal ander type dan Pogacar, Van Aert en Van der Poel besluit Van Avermaet over de Spelen. “Hij gebruikt geen kracht om een gat te slaan, hij trapt gewoon harder.”

Van Avermaet is dan ook overtuigd dat Evenepoel binnen enkele jaren de Tour de France zal kunnen winnen, al zal hij ook wel wat hulp krijgen door een parcours dat meer op hem afgestemd is als hij zo blijft koersen. Onze landgenoot zorgt voor spektakel en dat hebben ze graag in Frankrijk.