Ine Beyen geeft toe dat ze lang moest aandringen bij Karl Vannieuwkerke

Ine Beyen heeft zich de voorbije jaren geprofileerd als sportjournaliste en commentator. Ze had als huismoeder na haar eigen carrière de nodige ambities.

Ine Beyen was gehuwd met Serge Pauwels. Vier jaar lang is ze thuisgebleven met de kinderen. “Ik zou het meteen opnieuw doen - de band die wij drieën nu hebben, is van onschatbare waarde - maar dat huismoederen ging eigenlijk wel tegen mijn natuur in”, vertelt ze in HUMO.

Ze wou iets om zichzelf te ontplooien. Dat vond ze bij Het Nieuwsblad, toen ze een column mocht schrijven als vrouw van en vervolgens ook wat video’s mocht maken.

“Dat was dus een zeer welgekomen afwisseling. Wat later bedacht ik me: dit is zo leuk, ik wil dit ook doen voor 'Vive le vélo'”, gaat Beyen verder.

Ze geeft toe dat ze lang moest aandringen daarvoor. “Het heeft me méérdere telefoontjes naar Karl Van nieuwkerke gekost, en best wat geduld, maar ik ben blij dat ik niet heb opgegeven bij de eerste nee. Wie wil winnen in het leven, moet vooral ook durven te verliezen.”

Nu werkt ze vooral samen met Ruben Van Gucht. Hij is nog meer gedreven dan Karl Vannieuwkerke, vindt Beyen. “Ik zie gewoon twee mannen die keihard werken en van geen ophouden weten. Ambitie en een gezonde dosis zelfliefde lijken me zeer handige eigenschappen voor wie op tv komt. Misschien zelfs noodzakelijk.”