Na alle successen deze zomer, plots ook groot verdriet voor Oumi en Remco

Remco Evenepoel heeft er een straffe zomer van 2024 op zitten. Maar dinsdag kregen Oumi en hij bijzonder slecht nieuws te horen.

Wat een zomer heeft Remco Evenepoel meegemaakt. In zijn eerste deelname aan de Tour de France pakte hij een ritzege en de derde plaats in de eindrangschikking.

Maar daar bleef het niet bij. Tegen alle verwachtingen in pakte hij goud in de olympische tijdrit. Een week later deed hij dat nog eens over in de wegrit.

Geschiedenis voor het Belgische wielrennen, maar dinsdag kreeg het koppel echter slecht nieuws te horen. De opa van Oumi is overleden, zo liet ze zelf weten op sociale media.

“Vaak komen geluk en verdriet hand in hand...”, schrijft ze op Instagram. “Mijn grootvader is vandaag overleden. Moge hij rusten een vrede.”

Zaterdag staat de fandag van Remco Evenepoel op het programma. Daar zal Oumi niet aanwezig zijn, zo laat ze nog weten. “Bedankt om begrip te hebben voor mijn afwezigheid”, klinkt het.