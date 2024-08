Houden zij de eer van Evenepoel hoog? Soudal Quick-Step zonder recordhouder in zijn favoriete koers

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Zaterdag staat de Clasica San Sebastian op het programma. Remco Evenepoel is er dit jaar niet bij na een slopende Tour en de Olympische Spelen.

Vorig jaar was de Clasica San Sebastian de laatste koers van Remco Evenepoel in zijn regenboogtrui. Evenepoel klopte Bilbao in de sprint en werd daarmee samen met Marino Lejarreta recordhouder met drie zeges.

Dit jaar is Evenepoel er niet bij in het Baskenland. Na de Dauphiné, een hoogtestage, de Tour de France en de Olympische Spelen is Evenepoel toe aan wat rust. Geen vierde zege in San Sebastian dus.

Alaphilippe en Landa kopmannen

Soudal Quick-Step heeft met Julian Alaphilippe echter nog een ex-winnaar van de Clasica San Sebastian in zijn ploeg. De Fransman won in 2018 en hoopt zes jaar later nog eens een gooi te doen naar de zege.

"We komen met Julian aan de start, die sterk presteerde in de Czech Tour, en Mikel Landa, zijn eerste wedstrijd sinds hij de Tour drie weken geleden in de top vijf eindigde, zegt ploegleider Wilfried Peeters.

Naast Alaphilippe en Landa brengt Soudal Quick-Step ook Kasper Asgreen, Mattia Cattaneo, Mauri Vansevenant, Gil Gelders en William Junior Lecerf aan de start in San Sebastian.

De organisatie heeft wel het parcours veranderd. Pilotegi (2.1 km aan 10.8%) is nu de slotklim. De laatste kilometer loopt gemiddeld 14,5% op, in de laatste 500m zit ook een strook aan 27%.