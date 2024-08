Al even goed als Van Aert, nu nog even straf als Evenepoel? Lotte Kopecky staart deze cruciale momenten in de ogen

Lotte Kopecky heeft met haar brons uit de wegrit al even goed gedaan als Wout van Aert in de tijdrit bij de mannen. Evenepoel heeft dan weer goud behaald en het is ook die kleur van medaille die Kopecky graag wil binnenhalen.

Aangezien de tijdrit en de wegrit achter de rug zijn, moet dat dan gebeuren in het baanwielrennen. Meer bepaald in het omnium. Nadat Shari Bossuyt door een schorsing niet naar de Olympische Spelen mocht, liet Kopecky de ploegkoers vallen en zette ze op de piste alles op het omnium. Duimen maar dat het de goede keuze was.

Het omnium bestaat uit vier onderdelen en vlak na het publiceren van dit artikel gaat het eerste van start. Om 11u begint Lotte Kopecky immers aan de scratch. Na afloop hiervan zullen we al één en ander weten, want dat is het onderdeel dat de Belgische het minste ligt. Komt ze daar goed door, dan lonkt een nieuwe medaille.

Kopecky één van de favorieten

Kopecky zei vooraf dat ze wel het plan in gedachten heeft om een goede scratch te rijden, maar dat het niet altijd simpel is om dit zo uit te voeren. Dat maakt van haar één van de favorieten in het omnium, zonder uitgesproken topfavoriet te zijn. Het wordt een drukke ochtend en middag, want om 11u57 begint ze aan de temporace.

Een klein uurtje later gaat dan de afvalling van start, om 12u53 om precies te zijn. Na de afvalling weten we met welke uitgangspositie Kopecky begint aan het laatste onderdeel en dat is de puntenkoers. Een intensief nummer waarbij het constant van belang is om goed in te schatten op welke momenten je vooraan moet zitten.

Kopecky wil in voetsporen van Evenepoel treden

Deze namiddag zullen we dus weten of Kopecky een nieuwe medaille kan pakken en of ze voortaan net als Remco Evenepoel door het leven kan gaan als olympisch kampioen.