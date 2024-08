Lof voor een Belg, maar de euforie gaat liggen bij Visma-Lease a Bike: Vingegaard en medekopman stellen teleur

Ze staan terug met de voeten op de grond bij Visma-Lease a Bike. Er was toch wat euforie na de onverwachte eindzege van Sepp Kuss in de Ronde van Burgos. De Amerikaan kon het in San Sebastian niet waarmaken, Jonas Vingegaard ook niet.

De Clasica San Sebastian was voor Jonas Vingegaard de eerste koers na de Tour de France. Er werd gezegd dat de vorm van Vingegaard in de Tour gehypothekeerd werd door zijn moeizame voorbereiding na zijn val in de Ronde van het Baskenland. Die vorm was in de Tour een paar weken geleden dan toch een stuk beter dan in San Sebastian.

Sepp Kuss is daarentegen dan weer nog op zoek naar regelmaat en heeft ondervonden dat een klassieker toch niet hetzelfde is als een korte rittenkoers. "Het was een zware dag", reageerde Kuss achteraf. "We namen verantwoordelijkheid als ploeg en dat deden we voortreffelijk. Een resultaat kwam er uiteindelijk niet uit."

Kuss bereidt zich voor op Vuelta

Desondanks vindt de klimmer dat met de aanpak niets mis was. "In een finale als dit moet je over topbenen beschikken", weet hij ook als geen ander. "Dat bleek jammer genoeg niet het geval. Nu neem ik even rust. Zo kan ik me optimaal voorbereiden op de start van de Vuelta. Daar kijk ik naar uit." In de Vuelta start hij als titelverdediger.

Zijn ploegleider Marc Reef was het wel grotendeels eens met de beweringen van Kuss. "Onder anderen Milan Vader en Julien Vermote leverden uitstekend werk om de kopgroep binnen schot te houden", was er onder meer voor de Belg Vermote wel lof. "Op de Erlaitz wilden we ons plan verderzetten." Dat is duidelijk niet gelukt.

Visma-Lease a Bike accepteert uitkomst

De reden is simpel: de kopmannen hadden de benen niet. "Dat is jammer, maar dat hoort er soms ook bij en dat moeten we accepteren."