Remco Evenepoel reageert op wondermooi cadeau en geeft inkijk in wonderbaarlijke flexibiliteit op mentaal vlak

Wat Remco Evenepoel heeft klaargespeeld, kan alleen lukken als je mentaal bijzonder sterk bent. Na de ultieme inspanning volgt dan de ontspanning en in het geval van Evenepoel het krijgen van cadeautjes.

Na de olympische wegrit is Remco Evenepoel er even tussenuit geweest. "Dat is genoeg om de batterijen weer op te laden", maakt de renner van Soudal Quick-Step zich sterk in een gesprek met Sporza. "Vanaf nu is het weer de knop omdraaien en alles richting het WK en de laatste koers van het seizoen, de Ronde van Lombardije."

Het zou mooi zijn als hij die klassieker ook kan toevoegen aan zijn palmares. Je moet het ook wel kunnen om je op te laden voor dit soort wedstrijden als je reeds wereldkampioen tijdrijden en dubbel olympisch kampioen bent. "Ik kan me zeker opladen voor wat nog komt dit seizoen", laat Evenepoel er geen twijfel over bestaan.

Evenepoel snel terug naar hyperfocus

Dat is dus veel moeilijker dan het op het eerste gezicht lijkt. Hoe speelt Evenepoel het toch telkens weer klaar? "Ik weet niet hoe ik dat doe, dat is een automatisme bij mij. Ik kan in een hyperfocus gaan en de dag erna in een heel ontspannen mood zijn. Volgende week is die hyperfocus er dan weer. Dat is mijn mentaliteit, denk ik."

© photonews

Een mentaliteit om u tegen te zeggen. Van die ontspannen momenten moet Evenepoel ook wel genieten. Van het ontvangen van een gouden fiets ter ere van zijn olympische titels op de fandag bijvoorbeeld. "Dat is chic. Blijkbaar zit er echt bladgoud in. Dat hebben ze weer mooi gedaan", looft Evenepoel het werk van Specialized.

Evenepoel wil nieuwe fiets niet verliezen

Het fietsenmerk bedient zijn goudhaantje weer op zijn wenken en Evenepoel wil goed zorg dragen voor zijn nieuwe, gouden fiets. "We gaan hem veilig achter slot en grendel zetten."