Was het nu verwacht of meer dan verwacht? Remco Evenepoel geeft uitleg bij gouden prestaties en vakantie met Oumi

Remco Evenepoel en zijn Oumi zullen altijd het moment met de twee gouden medailles onder de Eiffeltoren kunnen koesteren. Ondertussen hebben ze ook samen genoten van een weekje vakantie.

Remco Evenepoel is het stellen en het bereiken van doelen stilaan tot een kunst aan het verheven. De Olympische Spelen waren natuurlijk nog wel voor meer wielrenners een doel. En twee gouden medailles, dat zou zelfs Remco Evenepoel niet als doelstelling durven uitspreken. Al zit je er met hem niet ver van af.

"De Tour én de 2 competities op de Spelen waren echt het doel", verduidelijkt Evenepoel in een gesprek met Sporza. En de doelstelling op de Spelen, wat was dat nu juist in zijn hoofd? "Ik ging 2 keer vol voor de medailles, maar 2 keer goud was echt een plus." Het was dus beter dan verwacht. "Ik ben heel trots", zegt Evenepoel terecht.

Evenepoel keek enkel naar samenvatting

Na de olympische wegrit mocht de riem er even af. Sommigen van zijn fans hebben die wegrit misschien al wel opnieuw bekeken. Dat heeft Evenepoel niet gedaan. "Ik was op vakantie, ik hield het bij de samenvatting", lacht Evenepoel. Gelijk heeft hij, want van de voorbereiding van de Tour tot nu: het is een erg lange periode geweest.

Even relaxen met zijn vrouw aan zijn zijde, dat moet deugd gedaan hebben. "Van zondag tot en met zaterdag heb ik niks gedaan en van een fijne vakantie met Oumi genoten. Ik heb een week op de strandstoel gelegen, dat was eens hoognodig." Ook voor Oumi zal het na stressvolle weken geen overbodige luxe zijn geweest.

Evenepoel start voorbereiding op WK

In het leven van een wielrenner zijn die periodes wel van vrij korte duur. "Mijn rust zit er al op", verkondigt Evenepoel, die zich nu zal voorbereiden op het WK in Zürich.