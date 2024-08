Evenepoel heeft nog wat af te vinken, ook op emotioneel vlak, en zweert dat er limieten zijn: "Dat is te hoog gegrepen"

Je kan het je haast niet voorstellen dat hij limieten heeft, als je Remco Evenepoel de laatste weken zag rondrijden. Net zoals het ook moeilijk in te beelden is dat hij nog veel zaken moet afvinken. Toch staat er wel nog wat op zijn lijstje.

Bij zijn terugkeer in België heeft Evenepoel tijd gemaakt voor de pers om zijn resterende doelstellingen duidelijk te maken. Opvallend is dat de Ronde van Lombardije prominent naar voren komt. "Ik hoop daar goed te zijn en niet te vallen zoals vorig jaar, zodat ik die koers ook eens op mijn palmares kan toevoegen", zegt hij bij Sporza.

Dat Evenepoel zich voor die wedstrijd vlot kan opladen, heeft met een emotioneel verhaal te maken. "Dat is de enige wedstrijd die ik moet winnen om een verhaal af te schrijven en een groot punt op het einde van dat boek te zetten", verwijst hij naar zijn horrorcrash die hem bijna het leven kostte in 2020. "Dat leeft wel bij mij."

Evenepoel denkt niet aan de dubbel

In het rondewerk droomt hij van een eindzege in de Giro en de Tour. In hetzelfde jaar? "De Giro én de Tour? Allebei is moeilijk. Tenzij je Pogacar bent, maar voor mij is dat nog te hoog gegrepen", is Evenepoel van mening. "We gaan de parcoursen afwachten, er is geen druk. En eerst zijn er dit jaar nog enkele koersen, hé."

Eén van die koersen is het WK op de weg en daar zal hij Tadej Pogacar ook tegenkomen. "Tadej is beste coureur van wereld. Hij zal gemotiveerd zijn in Zürich. Zelf kan ik met weinig druk naar het WK - deze olympische titels heb ik voor vier jaar. Maar als ik naar een WK ga, is het voor het hoogste", aldus Evenepoel bij HLN.

Evenepoel gaat proberen WK te winnen

Zijn missie in Zwitserland is om er dus nog een paar wereldtitels bij te doen. "Ik heb kans om de twee titels te winnen: beide parcours liggen me en de Belgische ploeg zal heel sterk zijn. Niks moet, maar ik ga zeker proberen."