Remco Evenepoel gaat plots op de rem staan: "Mannen van niveau Van der Poel zijn in klassiekerwerk beter dan ik"

Mathieu van der Poel kloppen in de klassiekers, daar droomt Remco Evenepoel nog niet van. Dat is duidelijk geworden door het feit dat hij op de rem gaat staan wat deelname aan de voorjaarsklassiekers betreft.

Nochtans heeft Evenepoel af en toe al laten doorschemeren dat hij ooit wel eens pakweg de Ronde van Vlaanderen wil rijden. Patrick Lefevere ging nog een stapje verder en verklaarde dat hij volgend jaar Evenepoel Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen zou ontdekken. Evenepoel zou daar voor te vinden zijn, klonk het.

Verrassend dat Evenepoel dan weer pas beweerde dat hierover nog niets besproken was. Van Patrick Lefevere is geweten dat hij het hart op de tong draagt. De CEO van Soudal Quick-Step kwam ook maar alleen tot zijn conclusie nadat Evenepoel hem na de klassiekers stuurde dat hij 'er zich wel eens mee ging bemoeien'.

Evenepoel wil realistische doelen

Dat is het niet onlogisch dat Lefevere eraan denkt om hem in die wedstrijden op te stellen. Veel gemengde signalen dus. Wat is het nu. "Ik wil vooral realistische doelen stellen. Mannen van het niveau Mathieu van der Poel zijn in het Vlaamse klassiekerwerk nog steeds beter dan ik", verkondigt Remco Evenepoel bij Sporza.

Hij gelooft dus niet meteen dat er voor hem grote winstkansen liggen in die wedstrijden. Dat heeft Evenepoel wel nodig om echt gemotiveerd te geraken, want winnen is de enige ambitie die een kampioen met zo'n palmares kan hebben. Als die mogelijkheid klein is, is er geen reden om tot het uiterste te gaan op onbekend terrein.

Evenepoel spreekt zich niet uit over 2025

Komt die deelname aan Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen er nu of niet? "Ach, we zien wel. Ik ga sowieso eens aan de start staan, maar volgend jaar? Dat weet ik nog niet."