Remco Evenepoel zet Patrick Lefevere even op zijn plaats: "Niets besproken"

Soudal Quick-Step heeft het al enkele jaren moeilijk in de klassiekers. Patrick Lefevere wil in 2025 Remco Evenepoel inzetten, maar hij houdt de boot nog wat af.

Jarenlang was Soudal Quick-Step de ploeg van het voorjaar, maar sinds enkele jaren speelt de ploeg een bijrol. De zege van Kasper Asgreen in de Ronde van Vlaanderen in 2021 is de laatste grote zege van de ploeg in het voorjaar.

Met het vertrek van Asgreen en Alaphilippe in 2025 zal er nog meer naar Evenepoel gekeken worden, ook in het voorjaar. Patrick Lefevere wil Evenepoel dan ook "Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen laten ontdekken".

Ronde van Vlaanderen geen must voor Evenepoel

"Ik vond het grappig om dat te zien passeren, want we hebben nog niets besproken", zegt Evenepoel bij HLN. Hij wil eerst de parcoursen van de Giro en de Tour, de prioriteit van Evenepoel, afwachten voor hij een beslissing neemt.

"Stel dat het parcours van de Giro mij ligt en ik beslis daar te starten, dan kun ik al niet meedoen aan die klassiekers. En ik ga ook mijn Tourvoorbereiding er niet voor omgooien", stelt Evenepoel toch even duidelijk.

Al zegt Evenepoel zeker geen neen tegen een zege in de Ronde van Vlaanderen, maar het moet niet. "Áls ik er al zo'n wedstrijd bijneem, ga ik er me alleszins niet specifiek op voorbereiden", besloot Evenepoel.