Wellens vreest wraak van Vingegaard maar klopt 'm zelf toch al: "Het idee was niet eens om de overwinning te pakken"

Jonas Vingegaard stond met hem op het podium en niet andersom. Het is Tim Wellens die al zeker met een beker naar huis gaat na zijn bezoek aan Polen.

Het is natuurlijk wel meer dan op bezoek gaan: alle renners moesten diep gaan in de klimtijdrit naar Karpacz. Niemand die dat beter deed dan de Belgische kampioen tijdrijden. "Ik voelde me heel goed. Het ging beter dan verwacht. Het idee was niet eens om de overwinning te pakken, maar je probeert natuurlijk altijd", reageert Wellens.

De Belg van UAE legt uit waarom hij vooraf eigenlijk niet aan de zege durfde te denken. "Er zijn hier veel goede renners aanwezig en ik had niet verwacht om de overwinning te behalen. Het ging heel hard, het was 24 minuten volle gas rijden." Of in zijn geval: net geen 24 minuten. Hij was de enige die onder die tijdsspanne kon duiken.

Wellens opnieuw top in Polen

"Het was een parcours dat me goed lag", duidt Wellens nog een reden aan waarom hij dan toch kon zegevieren. Het valt op dat deze prestatie er komt in de Ronde van Polen, een wedstrijd waar hij wel vaker een goede indruk nalaat. "Ik heb goede herinneringen aan deze koers. Ik ben altijd supergemotiveerd om naar hier te komen."

De koers stopt nooit en dus is het al snel op naar het volgende doel. Dat is er eentje met de ploeg: UAE gaat in Polen ook voor het algemeen klassement. "Ik hoop dat Diego Ulissi of Rafal Majka de eindzege kan pakken. Het zal niet gemakkelijk zijn om Vingegaard te verslaan, maar we gaan ons best doen", verkondigt Wellens.

Genieten maar voor Wellens

De Truienaar geniet vooral toch maar even na van de persoonlijke stunt die hij gerealiseerd heeft in de Ronde van Polen.