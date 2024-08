🎥 Kijk naar de timing, techniek en kracht bij fenomenale Thibau Nys, iedereen zegt hetzelfde: "Bijna onklopbaar"

Het is bijna moeilijk onder woorden te brengen welke fenomenale indruk Thibau Nys nalaat op die lastige aankomsten. Je moet het gewoon zelf zien.

De beelden spreken immers voor zich. Bij de aankomst van de derde etappe van de Ronde van Polen laat Thibau Nys zowat al zijn specialiteiten zien. De geweldige techniek om door die bochten over die smalle wegen te slingeren. De uitmuntende timing om wel heel erg lang te wachten en pas in de laatste rechte lijn los te komen.

Daarna is het een kwestie van pure kracht die op zijn fiets losgelaten wordt en waar de tegenstanders niet zijn tegen opgewassen. Wow. Het is simpelweg iets om zwaar van onder de indruk te zijn. Dat zullen zijn concurrenten zeker en vast zijn. Dat zijn ook vele wielerliefhebbers over de hele wereld die deze koersen volgen.

Dat merken we op social mediaplatform X: er zijn alleen maar lovende commentaren. "Als het een aankomst is met een klim tussen 300 en 1000 meter, dan is Thibau Nys bijna onklopbaar", gaat Lukas Ronald Lukacs erg ver op zijn account. "Thibau Nys is niet terug te halen op dit soort van bergjes", schrijft Renaud ook.

When the finish is in the 300m-1000m long climb, Thibau Nys is almost unbeatable. #TDP24 pic.twitter.com/mmveaavzkr — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) August 14, 2024

Het is dus een sentiment dat gedeeld wordt onder de volgers van het wielrennen. "Jawadde, Thibau Nys ... Begint gewoon de beste puncher te worden op dat soort finishes bergop", laat nog een andere gebruiker optekenen. Nys groeit uit tot een erg attractieve renner. Zo wordt het moeilijk niet voor hem te supporteren.

Sophie laat als fan van Visma-Lease a Bike weten dat ze eigenlijk hoopte op een zege van Wilco Kelderman, maar dat ze superfier is op Thibau Nys. De uitkomsten van vandaag doen Harvey al denken dat hij in volle crossseizoen zit. "Puck Pieterse en Thibau Nys winnen op dezelfde dag: is het al oktober?