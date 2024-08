Daar is de Thibau-explosie opnieuw! Ex-wereldkampioen zet hem af, Nys neemt met bisnummer UAE-kopman te grazen

Een aantal dingen moesten goed lopen opdat Thibau Nys met een bisnummer zou kunnen uitpakken in de Ronde van Polen. En jawel, ze verliepen perfect: Nys heeft nu ook de derde rit gewonnen.

Thibau Nys wist dat de oplopende aankomst opnieuw op zijn lijf geschreven was, maar het was de vraag of hij met de finish in zicht nog kans zou maken op winst. Met vier beklimmingen op het programma was dit ook een etappe met perspectief voor de aanvallers. Niet onlogisch dus dat acht avonturiers het er op waagden.

Daar zaten enkele renners bij die een stukje kunnen klimmen. Bilbao en Watson reden een tijdje met zijn tweeën voorop, maar werden nadien toch weer terug gegrepen. De kopgroep besloot dan maar om met zijn acht de onderneming tot een goed einde te proberenbrengen. Die hoop sneuvel op de laatste keer de klim naar Karlow.

Vingegaard demarreert tevergeefs

Die werd immers in de finale nog een keertje herhaald en Vingegaard zag daar zijn kans om er een ferme snok aan te geven. Wanneer de leider in de Ronde van Polen versnelde, bleven slechts enkele renners over in zijn wiel. Helemaal weggeraken lukte daarentegen niet, de hergroepering speelde in de kaart van Thibau Nys.

Het zou wel degelijk beslist worden op die laatste oplopende honderden meters. Lidl-Trek nam de zaak in handen, alles liep perfect. Niemand minder dan Mads Pedersen probeerde Nys zo goed mogelijk af te zetten. Het moet voor onze landgenoot toch wel kicken zijn als een ex-wereldkampioen zoiets voor je wil doen.

Thibau Nys klopt Ulissi

De mannen van Bahrein Victorious kwamen er zich nog mee bemoeien. Dat hield Nys niet tegen om zijn versnelling op het juiste moment in te zetten en weer met een enorme explosie uit te pakken. Ulissi van UAE kwam wel nog in de buurt. Nys haalde na een nipte sprint zijn tweede ritzege in drie dagen binnen.