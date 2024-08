📷 "Terug naar het echte leven en harde werk": Remco Evenepoel schrikt wel even

Remco Evenepoel is begonnen aan zijn voorbereiding op het najaar. En daarvoor is hij opnieuw naar Spanje vertrokken.

Na zijn olympische titel op de weg heeft Remco Evenepoel niet veel meer getraind. Hij reed vorige zaterdag tijdens zijn R.EV Ride van 177 kilometer, nadat hij enkele dagen op een strandstoel had gelegen in Griekenland.

Maandag ging Evenepoel in België al een eerste keer lopen, zo'n 8,5 kilometer in net iets meer dan 40 minuten. Intussen is Evenepoel opnieuw naar Calpe vertrokken, om opnieuw in de zon en bergop te kunnen trainen.

Evenepoel ging donderdag zo'n 100 kilometer in zo'n drie uur trainen, met net geen 1200 hoogtemeters. "Een erg warm welkom", was Evenepoel schreef toch wat verrast op Strava. "Terug naar het echte leven en harde werk."

Programma Remco Evenepoel

Voor Evenepoel staan er nu zo'n twee weken training op het programma. Daarna komt hij aan de start van de Renewi Tour (28 augustus tot 1 september) of de Tour of Britain (3 tot 9 september). Welke van de twee het wordt, moet nog beslist worden.

Op 11 september staat Evenepoel zeker aan de start van het Europees kampioenschap tijdrijden tussen Heusden-Zolder en Hasselt. Daarna focust Evenepoel op het WK tijdrijden (22 september) en WK op de wegrit (29 september).