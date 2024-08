Visma-Lease a Bike moest nog lastminute wijziging doorvoeren in Vuelta-selectie

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Verrassende afwezige in de Vuelta-ploeg van Visma-Lease a Bike was de Brit Ben Tulett. Hij heeft op zijn sociale media nu zelf meer uitleg gegeven daarover.

Bij Visma-Lease a Bike wordt er voor het klassement gefocust op Sepp Kuss en Cian Uijtdebroeks. Wie hen daarbij moet helpen, is de Hongaarse kampioen Attila Valter. Enigszins verrassend, want de Brit Ben Tulett werd in de ploeg verwacht.

Hij viel echter zwaar in de tweede etappe van de Ronde van Burgos en moest opgeven. Daar is Tulett niet van hersteld en de Brit moest dan ook forfait geven voor de Ronde van Spanje. Op zijn sociale media gaf Tulett meer uitleg.

Tulett niet in de Vuelta

"Na mijn valpartij in Burgos zal ik jammer genoeg niet deelnemen aan de Vuelta vanaf zaterdag. Meerdere breuken in mijn schouder gaan mij de komende tijd wel uit competitie houden, daar ik voor een periode van herstel zal staan."

"Ik ben dankbaar voor de steun die ik heb gekregen vanuit mijn familie, vrienden en Visma-Lease a Bike en wil mijn ploeggenoten het beste wensen voor de komende drie weken", besluit de Brit zijn bericht op sociale media nog.

Naast Kuss, Uijtdebroeks en Valter staan ook nog Wout van Aert, Robert Gesink, Steven Kruijswijk, Edoardo Affini en Dylan van Baarle aan de start bij Visma-Lease a Bike in de Vuelta.