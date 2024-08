🎥 Dinogekte bereikt hoogtepunt: de T-Rex gaat overal mee bij Quick-Step, Landismosaurus moet tegenstand opeten

Zeg niet Soudal Quick-Step maar T-REX Quick-Step. Zeg niet Landa maar Landismosaurus. De dinogekte bij de T-REX Pack bereikt een hoogtepunt.

De ludieke campagna om de montagelijm T-REX Direct Vast in de kijker te zetten neemt een verregaande dimensie aan. Met de tijdelijke naamswijziging en aangepast outfit heeft de actie van Soudal zijn doel zeker niet gemist. De bijnamen voor de renners en vooral een niet aflatende mascotte houden de aandacht er constant op.

Die mascotte, dat moest uiteraard een Tyrannosaurus Rex zijn met een truitje aan van T-REX Quick-Step. Die houdt de renners constant gezelschap. Landismosaurus Rex, zoals de kopman van de ploeg de komende weken door het leven gaat, geeft 'm alvast een aai: zij komen prima overeen en zijn al goede vrienden geworden.

Zelfs tijdens de ploegenpresentatie was de dinosaurus erbij. Dat moet toch een primeur geweest zijn voor een ploegenvoorstelling in een grote ronde. Als die maar niemand schrik aanjaagt. Dat is niet nodig, laat het social mediateam van de ploeg weten. In de koers is het natuurlijk wel de bedoeling om de tegenstand schrik aan te jagen.

Zelfs wanneer 'Landismosaurus' een interview staat te geven bij de Vuelta-organisatie, blijft de T-Rex er streng op toekijken. Er zou immers maar eens een verkeerde vraag gesteld moeten worden. Nadat Landa al zijn antwoorden heeft gegeven, opent de T-Rex zijn mond en volgt er nog een enorme schreeuw. Heel apart.

Misschien is het de bedoeling om de renners aan te moedigen voldoende agressiviteit te tonen tijdens de wedstrijd. De PR-stunt was al raak, nu moeten de uitslagen dat dan eigenlijk ook wel zijn.