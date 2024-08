Cian Uijtdebroeks ambitieus over zijn rol binnen de ploeg: "Dan zal er voor mij gereden worden"

Cian Uijtdebroeks begint met een tijdrit rond Lissabon aan zijn drie weken Vuelta a Espana. Met de nodige ambities, al kan het ook werkendag worden later in de Ronde van Spanje. Veel zal ook afhangen van hoe Sepp Kuss zijn vormpeil is.

Cian Uijtdebroeks zal aan de zijde rijden van mannen als Van Aert en Kuss die toch al één en ander meegemaakt hebben in het rondewerk. "Wout en Sepp zijn een stuk ouder dan ik", beseft hij in Het Laatste Nieuws.

"Het is leuk voor mij om met hen onderweg te zijn. Hun palmares is heel groot, ik kijk wel naar ze op. Ik wil weten hoe zij het doen. Want zij presteren aan de top en dat is waar ik ook wil geraken." Te beginnen met leren uit hun tijdritvoorbereiding.

© photonews

Daarna is de vraag: welke rol krijgt Cian Uijtdebroeks? De ploeg gaf al aan dat hij in principe een vrije rol krijgt. Tot Sepp Kuss als titelverdediger het misschien heel goed doet en de jonge Belg toch in het gareel zal moeten.

In de Giro d'Italia stond hij vijfde toen hij door ziekte moest verstek laten gaan. De vraag is dan ook wat hij zal kunnen laten zien in de Vuelta a Espana. Zelf blijft hij toch wel ambitie uitstralen: beter doen is altijd het devies - en vorig jaar was hij achtste in Spanje.

Duidelijke rolverdeling

"Wout is hier voor ritwinst, Sepp voor het klassement. Zelf krijg ik een vrije rol en mag ik ook voor het klassement gaan. Dat is mijn rol en daar gaan we drie weken voor knokken", beseft de jonge Belg wat zijn rol is.

"Staat Sepp aan de leiding en kan hij de Vuelta winnen, dan zal iedereen er alles aan doen om die plaats te verdedigen. Ik ook. Maar dat geldt ook voor mij. Als ik hoog geklasseerd sta, zal er ook voor mij worden gekoerst.”