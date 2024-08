Doet hij het opnieuw? Wout van Aert klaar voor geweldig trucje

Wout Van Aert trekt straks het shirt van Visma-Lease a Bike aan, maar zou wel eens hetzelfde trucje kunnen gaan gebruiken als die keer toen hij op de Olympische Spelen voor een bronzen medaille zorgde.

We verwijzen uiteraard naar zijn keuze om de olympische tijdrit met twee volle wielen te rijden. Vooraf keek de buitenwereld er met twijfel naar, maar het bleek een schot in de roos met een bronzen medaille tot gevolg.

Van Aert presteerde vele malen beter dan in zijn andere recente tijdritten en sleepte onverwacht een bronzen medaille in de wacht op de Spelen. En dus is de vraag: doet hij het truckje opnieuw in de twaalf kilometer in en rond Lissabon?

Wind als bepalende factor?

"Er staat toch vrij veel wind langs de kust. Ik verwacht dat het moeilijk zal zijn. We hebben het parcours gezien, het is echt alleen maar rechtdoor. We zullen het zeker testen in de verkenning en dan beslissen of het raadzaam is of niet", gaf hij eerder aan bij VTM.

👀 Een van de twee fietsen van Affini en Van Aert zijn uitgerust met een vol voorwiel. Zij testen straks of het lukt langs de Taag. #LaVuelta24 pic.twitter.com/8ZKYLfCx4i — Maxim Goethals (@MaxGoethals) August 17, 2024

Maar van Aert zou met een goede tijdrit eindelijk nog eens aan winnen kunnen toekomen én bovendien ook de rode leiderstrui pakken. En dus is het de vraag wat hij gaat doen met die wetenschap. Hij lijkt er alvast klaar voor.

Tijdens de verkenning was duidelijk dat er alvast een fiets met twee volle wielen op Wout van Aert staat te wachten. Affini lijkt bovendien op hetzelfde trucje te azen. Beiden hebben wel ook een 'gewone' tijdritfiets klaarstaan.