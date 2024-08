Merijn Zeeman geeft dé reden: "Daarom wint Wout van Aert niet vaak"

Wout van Aert is aan zijn eerste Vuelta begonnen met een derde en een tweede plaats. Alweer net niet dus en daar heeft Merijn Zeeman een verklaring voor.

In 2024 telt Wout van Aert nog maar twee zeges. Hij won de derde rit in de Ronde van de Algarve en Kuurne-Brussel-Kuurne. Dat was allebei in februari, zijn laatste zege dateert dus al van bijna een half jaar geleden.

Daarnaast werd Van Aert nog drie keer tweede en zes keer derde dit jaar. Van zijn 41 koersdagen in 2024 eindigde Van Aert maar liefst 19 keer in de top tien. Slecht is het dus zeker niet, winnen is alleen moeilijk.

Iedereen kijkt naar Van Aert

"Hij is natuurlijk een wielrenner die wil winnen", zegt Merijn Zeeman bij HLN. "Hij wint vaak niet omdat hij Wout van Aert is. Hij kan niet in een kopgroep meegaan en net zoveel kansen hebben als de anderen."

Wat Thomas De Gendt eerder zei, beaamt Zeeman dan ook. Als Van Aert in een kopgroep zit, dan zal iedereen naar hem kijken. Van Aert moet dan iedereen in de gaten proberen te houden om zijn kansen gaaf te houden.

Visma-Lease a Bike zal er alles aan doen om Van Aert te helpen in de Vuelta. "We gaan als ploeg voor hem zoveel mogelijk kansen creëren. We gaan onze verantwoordelijkheid nemen om het op een sprint te laten uitdraaien."