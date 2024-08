Thomas De Gendt rekent bij laatste kunstukje op nieuw Mathieu-effect: "Van der Poel maakte het makkelijker voor ons"

Het laatste kunststukje van Thomas De Gendt komt er in een grote ronde zonder Mathieu van der Poel. De afwezigheid van de Nederlander is misschien ergens spijtig voor De Gendt, maar de aanwezigheid van Van Aert kan dat opvangen.

Het lijkt misschien een aparte redenering, daar moet je ook voor bij Thomas De Gendt zijn. De man die in de winter van zijn spraakmakende carrière zit heeft die absolute kanjers er liever bij in een grote ronde. Naar eigen zeggen vergroot dat zijn eigen kansen op een ritoverwinning als hij samen met hen in de ontsnapping zit.

"Bij mijn laatste ritoverwinning in een grote ronde was het Mathieu van der Poel die in de kopgroep zat, wat het makkelijker maakte voor ons", vertelt De Gendt bij In De Leiderstrui. Het is de achtste rit in de Giro van 2022 waar hij het over heeft, met aankomst in Napels. "Iedereen zat op zijn wiel te viseren en Girmay zat er ook bij."

Van Aert neemt rol Van der Poel over

Daardoor werden de andere vluchters over het hoofd gezien. "We waren toen met vier man weg en iedereen keek toen naar Van der Poel om het gat toe te rijden." Nu is er geen Van der Poel waar iedereen zich op fixeert, maar ook Van Aert zal zich in overgangsritten willen tonen. "Dat zal nu met Van Aert hetzelfde scenario zijn."

"In de Tour is het ook zo gegaan, dat Campenaerts deels dankzij Van Aert heeft kunnen winnen", merkt De Gendt op. "Iedereen keek toen een beetje naar Van Aert om het gat toe te rijden, die dat dan niet direct deed. Ik denk dus dat het soms een hulp kan zijn om zo’n renner mee te hebben, maar je moet hem wel kunnen kloppen."

Besef aanwezig bij De Gendt

Dat dit allesbehalve een evidentie is, beseft De Gendt maar al te goed. "Het blijft Van Aert en dat is geen gemakkelijke om te kloppen."