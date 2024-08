Van Aert is meteen een ploegmaat kwijt: Van Baarle krijgt zwaar verdict na valpartij in de Vuelta

De Nederlander Dylan van Baarle heeft de Vuelta al in de tweede rit moeten verlaten. De Nederlander kreeg een zwaar verdict achteraf.

Bij een bevoorrading op 90 kilometer van de streep ging het mis voor Dylan van Baarle. De Nederlander kwam ten val en had duidelijk pijn. Van Baarle probeerde nog wel, maar moest op 50 kilometer van de streep opgeven.

Het verdict voor Van Baarle is zwaar. "Hij bleek achteraf een breuk in zijn heup te hebben opgelopen", zegt Visma-Lease a Bike bij Wielerflits. Ook voor Wout van Aert, die in de Vuelta mikt op ritzeges, is dit een domper.

"Het is jammer om Dylan te verliezen. Het is nooit fijn om zo’n nieuws te vernemen tijdens de wedstrijd. Hopelijk kan hij snel genezen." Visma-Lease a Bike moet de Vuelta dus verderzetten met zeven renners.

Rotseizoen voor Van Baarle

Voor Dylan van Baarle is 2024 een jaar om snel te vergeten. In het voorjaar kwam hij niet uit de verf en moest hij Parijs-Roubaix missen door ziekte. Ook de Tour de France moest hij aan zich voorbij laten gaan.

In de Dauphiné liep Van Baarle bij een massale valpartij namelijk een sleutelbeenbreuk op, waardoor hij pas op de Spelen zijn rentree kon maken. Nu zit dus ook de Vuelta er al vroeg op voor de Nederlander.