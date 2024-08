Coup de théâtre: Alpecin-Deceuninck zorgt voor een verrassing van formaat

Dat Kaden Groves op weg was naar de uitgang bij Alpecin-Deceuninck, leek een uitgemaakte zaak. Dat bevestigde de Australiër dinsdag zelf bij Het Nieuwsblad. "Het voelt heel goed om te rijden voor dit team maar ik heb al een contract voor volgend jaar getekend."

"Ik heb een nieuw team, het wordt binnenkort bekendgemaakt", zei Groves. De Australische sprinter leek op weg naar Astana, waar hij in tegenstelling tot bij Alpecin-Deceuninck wel een kans zou krijgen in de Tour.

Een dag later pakt Alpecin-Deceuninck uit met een verrassing van formaat door de contractverlenging van Groves aan te kondigen. De Australiër rijdt ook de komende twee jaar voor de ploeg van de broers Roodhooft.

"Ik voel me hier thuis en haal in het shirt van Alpecin-Deceuninck mijn beste niveau. Ik weet dat ik bij deze ploeg kan rekenen op de beste mensen, zowel op als naast de fiets. Mijn persoonlijke ambities komen overeen met de ambities van de ploeg."

"Ik wil in de toekomst graag mijn droom najagen en dat is het winnen van een etappe in alle grote rondes. Maar ik ben ook zeer ambitieus voor de voorjaarsklassiekers." Met Van der Poel en Philipsen in de ploeg wordt dat nog een stevige puzzel om te leggen.

