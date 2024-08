Merijn Zeeman verklaart waarom zege in Vuelta zo belangrijk is voor Wout van Aert

Na een derde en een tweede plaats was het eindelijk raak voor Wout van Aert in de Vuelta. Ook sportief directeur Merijn Zeeman, die op 1 december afscheid, was opgetogen met de zege van Van Aert.

De rode leiderstrui had hij al veroverd, maar het was toch die zege waar Wout van Aert nog eens van wilde proeven. Het was 176 dagen geleden, toen hij Kuurne-Brussel-Kuurne won, dat Van Aert nog eens kon zegevieren.

"Voor Wout is dit wel een enorme opluchting, na alles wat er is gebeurd (de zware val in Dwars door Vlaanderen en zijn revalidatie, nvdr.) en tweede plekken in de Tour de France. Hij keek hier erg naar uit", zegt Merijn Zeeman bij Wielerflits.

Zeeman zag ook een sterke ploeg van Visma-Lease a Bike tijdens de etappe. Zij wilden het tot een sprint laten komen om Van Aert opnieuw de kans te geven om te sprinten. En dat lukte dus voortreffelijk.

Groene trui doel voor Van Aert

Deze winter lag het plan al op tafel om Van Aert naar de Giro en de Vuelta te sturen. "Na de revalidatie was het de vraag of het nog haalbaar was in combinatie met de Tour", stelt Zeeman.

"Wout wilde erg graag aan de start verschijnen van deze Vuelta. Hij ziet de ronde niet als voorbereidingskoers, maar wil gewoon vol koersen. Een etappe winnen was het eerste doel, maar ook de puntentrui is een groot doel. Hij zal er elke dag voor vechten."