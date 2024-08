Ongeloof bij Lotto-Dstny nadat Lennert Van Eetvelt ritzege mist: ploegleider reageert helder

Lennert Van Eetvelt liet dinsdag de overwinning liggen in de Vuelta. Bij Lotto Dstny kijken ze vooral naar wat nog moet komen.

“Dat leer je bij de nieuwelingen.” Lennert Van Eetvelt sprak klare taal over het moment toen hij te vroeg wou juichen en Primoz Roglic hem nog voorbij stoof.

Ook voor de ploegleiding van Lotto-Dstny was het een bevreemdend moment net na de finish. Ploegleider Mario Aerts zocht naar zijn woorden.

“Uiteraard is het jammer dat Lennie die ritzege mist - dat zou een droom geweest zijn die uitkomt - maar dat hij hier kan meedoen voor de zege, belooft voor wat nog komen gaat”, probeerde hij positief te blijven bij Het Nieuwsblad.

Van Eetvelt heeft een mooie kans laten liggen, maar de ploeg beseft wel dat ze met deze renner goud in handen hebben voor de toekomst.

“Maar vraag me niet hoe hoog we de lat mogen leggen want we weten het zelf ook niet”, reageerde Aerts nog. “In San Sebastian deed hij al mee voor de zege en nu dit. Lennert heeft een serieuze stap gezet in vergelijking met vorig jaar.”

Er was werk aan de winkel, maar hij lijkt serieuze stappen gezet te hebben. “In februari, tijdens de UAE Tour, zag ik al dat het hem veel beter afging. Anders word je niet achtste in de Strade Bianche, hé. Hij blijft mij ook verbazen. Zondag deed hij uit het niets mee aan de massaspurt en werd hij vijfde.”