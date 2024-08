Primoz Roglic heeft wat te zeggen over Lennert Van Eetvelt na bergetappe

Primoz Roglic sloeg dinsdag een dubbelslag in de Vuelta. Hij pakte de ritzege en is de nieuwe leider in de rangschikking.

Primoz Roglic moest dinsdag alles uit de kast halen om Lennert Van Eetvelt op de meet te kloppen. De Sloveen was onder de indruk van onze landgenoot. “Ik kende Van Eetvelt vooral van televisie en niet meteen van tegen hem te koersen”, vertelde Roglic over zijn tegenstander aan Het Belang van Limburg. “Man, wat ging hij sterk aan. Die jongen heeft echt een explosieve versnelling. Ik was blij dat ik hem in de laatste meter nog kon passeren.” Het item echter dat iedereen wou vragen, was of Van Eetvelt in de fout ging door te vroeg te juichen, maar de Sloveen bleef op de vlakte. “Of hij een fout maakte door te vroeg te juichen? Weet ik niet, ik was vooral blij met mezelf.” De match tussen Primoz Roglic en de Vuelta is bijzonder groot. De 34-jarige Sloveen pakte er al dertien ritzeges en werd ook drie keer eindwinnaar. Roglic pakte naast de ritzege tegen Van Eetvelt ook de rode leiderstrui en lijkt zo zijn ambities op een vierde eindzege meteen dik in de verf te zetten.