Wout van Aert niet akkoord met Merijn Zeeman: "Dat is het zeker niet"

Wout van Aert rijdt voor het eerst een andere ronde dan de Tour de France. Hij heeft al meteen zijn ritzege beet in de Vuelta en reed ook al in de leiderstrui rond.

Wout van Aert kwam tot deze zomer enkel en alleen nog maar in de Tour de France in actie als het om grote rondes gaat. Dit jaar stond de Giro d’Italia op zijn planning, maar door zijn valpartij in het voorjaar kwam dat er niet van.

Nu rijdt hij op eigen vraag ook de Vuelta en daar liet hij zich meteen onderscheiden met een ritzege en twee dagen de leiderstrui. Merijn Zeeman, de sportief directeur van Visma Lease a Bike, zei deze week dat Wout de puntentrui in elke grote ronde wil winnen.

Maar Wout van Aert gaat daar niet helemaal akkoord mee. “In de Giro van dit jaar zou ik niet voor de puntentrui zijn gegaan”, zegt Van Aert aan Het Laatste Nieuws. “Omdat we met Olav Kooij altijd voor de etappezeges in de vlakke sprints zouden gaan.”

In de Vuelta kan het wel nu, omdat het parcours hem wel ligt. “Een aantal factoren speelt altijd mee. Ik denk dat het iets heel moois is om te willen bereiken. Maar het is niet het grootste doel in mijn carrière. Klassiekers gaan altijd voor. En voorlopig heb ik de groene trui alleen maar in de Tour.”

Het wordt dus uitkijken wat de plannen van Wout van Aert de komende jaren nog worden, maar hij heeft nog tijd om zijn dromen te verwezenlijken.