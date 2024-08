Gekozen voor het geld? Makelaar van Julian Alaphilippe komt met statement

Julian Alaphilippe heeft een nieuwe ploeg gevonden. Daar zal hij niks tekort komen, zo oordeelt zijn makelaar Dries Smets.

Julian Alaphilippe rijdt volgend jaar niet meer voor Soudal-QuickStep. Hij gaat aan de slag bij Tudor Pro Cycling, de ploeg van ex-wielrenner Fabian Cancellara.

Daar zijn er middelen genoeg beschikbaar. Tudor is een merk van luxehorloges dat heel veel inzet op sportmarketing. Een keuze voor het geld, zij Patrick Lefevere. En de CEO gaf hem geen ongelijk.

Makelaar Dries Smets zegt dat Alaphilippe in de eerste plaats wel degelijk koos voor een solide sportief project, zo klinkt het bij Het Belang van Limburg.

“Bij Tudor zal Julian op elk vlak de juiste ondersteuning krijgen. Hij krijgt goed materiaal, een goeie staf en kwaliteitsvolle renners rond zich. Het team werkt - met een contract voor drie jaar - ook op de lange termijn”, voegt hij eraan toe.

Dat hij bij een goed georganiseerd team komt, bevestigt ook Cancellara zelf. “Het is altijd ons idee geweest om eerst te investeren in staf. Ondertussen hebben we zelfs een eigen chef, twee nutritionisten en een kleine mobiele keuken. Als ploeg willen we een mix te zijn van old school ­cycling en innovatieve ideeën.”