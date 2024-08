Sven Vanthourenhout heeft duidelijke boodschap voor Thibau Nys: "Geen kritiek, dat weet hij zelf ook"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys heeft er een heel sterk wegseizoen op zitten. Na zondag spitst hij zich volledig toe op het crossseizoen, maar is dat wel een goede keuze?

Het wegseizoen van Thibau Nys zit er zo goed als op. Zondag komt hij in Plouay nog in actie, maar dan gaat de aandacht helemaal naar het veldrijden. En dat is niet ideaal, als je wegrenner wilt zijn.

“Ik heb het er onlangs nog met Markel Irizar (hoofd opleiding bij Lidl-Trek, red.) over gehad. Een coureur die wil presteren op een WK, denkt in augustus of september nog niet aan het crossseizoen”, zegt de bondscoach aan Het Laatste Nieuws.

Volgens Vanthourenhout zit Nys nog te veel bij het crossen. “Toen hij vorig jaar het WK voor beloften in Glasgow reed, was hij de week voordien bij wijze van spreken nog een crosstraining gaan afwerken in Lichtaart.”

Hij heeft dan ook duidelijke raad klaar. “Indien Thibau op termijn ook wil scoren op de grote afspraken tijdens het wegseizoen, zal hij zijn kalender moeten aanpassen. Dat is voor alle duidelijkheid geen kritiek. Thibau weet dat zelf ook.”

Het WK van 2026, daar zou Nys toch bij moeten zijn? “Thibau maakt zeker meer kans voor het WK in Rwanda dan voor het WK in Zürich. Dat wordt een andere koers qua hellingen en qua hoogtemeters... Maar we mogen niet vergeten dat een WK een koers van 270 kilometer is, en dat Thibau daar nog geen ervaring mee heeft.”