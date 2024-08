Bijltjesdag in de Vuelta: deze renners stappen nu al uit koers

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

In de Vuelta a Espana zijn we ondertussen een kleine week onderweg. En vijf renners zijn er ondertussen al niet meer bij. We lijsten het graag even voor u op wat er al gebeurde qua uitvallers.

De Colombiaanse topper Rigoberto Uran kwam ongelukkig ten val in de zesde etappe en kon zijn weg uiteindelijk niet verder zetten. Hij moest opgeven en komt zo in een rijtje van ondertussen toch al (of nog maar) vijf renners.

Het was sowieso bijtljesdag op donderdag, want ook twee andere renners zouden de finish niet gaan halen. Kenny Elissonde van Cofidis en Jon Aberasturi van Euskaltel-Euskadi moesten opgeven door ziekte in de rit.

© photonews

Naast Uran moest eerder ook al Rui Costa van EF-EasyPost er de brui aan geven in deze Vuelta a Espana. De eerste uitvaller was de onfortuinlijke Dylan Van Baarle - dat gebeurde al in etappe twee na een nieuwe valpartij.

Nog enkele pittige etappes voor rustdag

Op die manier staat het aantal uitvallers op vijf. De komende dagen wachten op de renners nog een aantal pittige ritten. Vrijdag en zaterdag zijn er al moeilijke ritten naar onder meer Cordoba, zondag is er een zware bergrit.

Eens aangekomen in Granada kan er op maandag eindelijk een dagje gerust worden. Dat kan ervoor zorgen dat iedereen de batterijen een keertje kan gaan opladen.