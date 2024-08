"Ik had kippenvel in zijn wiel": Wout van Aert reageert na knappe ritzege in Vuelta

Er staat geen maat op Wout van Aert. De Belg heeft zijn tweede ritoverwinning geboekt in deze Vuelta a Espana. Hij doet ook een goede zaak met oog op de groene puntentrui. Wat had hij er zelf over te vertellen?

Cordoba is van Wout van Aert. De sterke Belg was de beste van een groep van een dikke dertig renners na een stevige etappe in helse, zware en warme omstandigheden. Maar het was dus Van Aert die won.

In de sprint stond er geen maat op hem, Vacek en de rest volgden op geruime afstand. En dus was de Belg een gelukkig man. "Neen, ik had het niet verwacht op deze manier te winnen."

© photonews

"Ik had een grotere groep verwacht aan de finish", aldus Wout van Aert in zijn reactie in het flashinterview bij de Vuelta a Espana.

Kippenvel in het wiel van Sepp Kuss

"Ik wist dat de laatste klim moeilijk was, maar ik had niet verwacht dat de koers zo zou ontploffen. Sepp Kuss deed geweldig werk voor mij op het vlakke. Dat is echt waanzinnig wat hij deed."

"Ik had kippenvel in zijn wiel en ik wilde het afmaken. Het was heel leuk en ik wilde het graag afmaken. Ik wilde geen risico nemen om door anderen ingehaald te worden. Kuss deed echt iets fantastisch. We hebben het als team gedaan en ons plan uitgevoerd."