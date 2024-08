José De Cauwer hekelt ploegtactiek van UAE Team Emirates: "Dan ben je de beste ploeg in de wereld ..."

Wout van Aert pakte zijn tweede ritzege in deze Vuelta a Espana. Met dank aan zijn ploegmaat Sepp Kuss, maar toch ook een beetje met dank aan Vlasov én aan de koerstactiek van UAE Team Emirates. Dat vindt toch alvast José De Cauwer.

Marc Soler probeerde het met een late uitval, maar uiteindelijk kon het peloton hem alsnog bij de lurven grijpen. Ook Wout van Aert probeerde het gat op de eenzame vluchter in het slot te dichten.

Met dank aan Vlasov, die de sprint eigenlijk aantrok voor Wout van Aert, kwam alles alsnog samen en kon Wout van Aert onbedreigd naar zijn tweede ritzege in deze Vuelta a Espana sprinten.

Jose De Cauwer hekelde dan weer de ploegtactiek van UAE Team Emirates: "Als je daar met vier voorin bent, dan moet je voor elkaar rijden. Je kan het beter doen dan hoe ze het hebben gedaan."

Proberen afwerken

"Op een bepaald moment heb je even Yates in het wiel van Kuss, maar als hij die had laten rijden dan kwam er verwarring. Dan komt Sivakov even rijden, maar niemand komt storen. Dat heb je niet in het team van Wout van Aert."

"Dat is fantastisch aan een team als Visma - Lease a Bike. Er lag een kans en ze waren met vier mee en niemand doet iets. Daar heb ik dan vragen bij. Je bent de beste ploeg van de wereld, maar dan moet je het ook altijd proberen afwerken."