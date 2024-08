José De Cauwer vreest voor het onfortuinlijke einde van carrière wereldtopper

In de Vuelta a Espana zijn we ondertussen een kleine week onderweg. En een aantal renners zijn er ondertussen al niet meer bij. Voor een van hen zou het zomaar eens het einde van zijn carrière kunnen betekenen.

De Colombiaanse topper Rigoberto Uran kwam ongelukkig ten val in de zesde etappe en kon zijn weg uiteindelijk niet verder zetten. Hij moest opgeven en komt zo in een rijtje van uitvallers terecht.

Het was sowieso bijtljesdag op donderdag, want ook twee andere renners zouden de finish niet gaan halen. Kenny Elissonde van Cofidis en Jon Aberasturi van Euskaltel-Euskadi moesten opgeven door ziekte in de rit.

Achteraf kwam er ook nog eens Caruso en Kron bij. Maar Rigoberto Uran is er dus duidelijk het ergst aan toe. Hij brak zijn heup en dus wacht hem toch wel een flinke revalidatie de komende weken en maanden.

Einde carrière?

"Hij hoeft niet geopereerd te worden en gaat naar huis om te herstellen. Dit is niet de manier waarop we zijn last dance wilden zien eindigen", aldus zijn team in een bericht na het nieuws over de blessure.

Wordt het een einde carrière in mineur voor Uran op die manier? José De Cauwer vreest er wel wat voor bij Sporza: "We zijn een eind in het seizoen, dus als die breuk nog moet herstellen is de vraag of er nog koersen zullen zijn. Het is zonde inderdaad, idem voor Rui Costa en Dylan Van Baarle."