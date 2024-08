Speelt het peloton met vuur richting eindwinst Vuelta? José De Cauwer zegt wat het strafste is

De Australiër Ben O'Connor heeft de macht gegrepen in de Vuelta. Hij was de sterkste van een kopgroep, pakte de ritzege en neemt ook met veel voorsprong de rode leiderstrui over van Primoz Roglic. Gevaarlijk naar de eindzege toe?

Red Bull-BORA-hansgrohe en Primoz Roglic wilden duidelijk de rode leiderstrui weggeven en de vluchters kregen op donderdag snel flink wat voorsprong, maar Ben O'Connor mikte nog hoger. O'Connor heeft nu bijna 5 minuten voorsprong op Roglic en Almeida.

Voor iemand die dit jaar nog vierde werd in de Giro toch bijzonder veel, of niet, José De Cauwer liet zich bij Sporza ook uit over de zaak. "Ik denk dat men ervanuit gaat dat hij op een of andere manier ergens gaat breken."

© photonews

"Of we hetzelfde hebben gezegd over Kuss vorig jaar? O'Connor werd dit jaar vierde in de Giro, dat is slecht. En het straffe is dat hij eigenlijk maar een dikke twee minuten na de tweede eindigt", aldus de analist.

Heel gretige O'Connor

"Ik bedoel ... Zover achter Thomas & co was hij niet. Dit is absoluut een van de betere renners in dit peloton. Ik ben benieuwd wie het werk zal doen. Met Lipowitz vooraan dacht ik aan een ander doel voor BORA - Hansgrohe."

"Het is een aparte move. Hij zal de trui meerdere dagen dragen, waardoor zijn ploeg langer zal moeten gaan werken. Hij was heel gretig."