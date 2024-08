Wout van Aert en Sepp Kuss beseffen het gevaar en laten zich uit over de zaak

De Australiër Ben O'Connor heeft de macht gegrepen in de Vuelta. Hij was de sterkste van een kopgroep, pakte de ritzege en neemt ook met veel voorsprong de rode leiderstrui over van Primoz Roglic. Gevaarlijk naar de eindzege toe?

Red Bull-BORA-hansgrohe en Primoz Roglic wilden duidelijk de rode leiderstrui weggeven en de vluchters kregen op donderdag snel een voorsprong van zo'n vier minuten. Ben O'Connor had echter nog grootsere plannen. Hij reed weg uit een ruime kopgroep en zou uiteindelijk bijna zeven minuten voorsprong pakken op het peloton met de favorieten. O'Connor heeft nu bijna 5 minuten voorsprong op Roglic en Almeida, voor iemand die dit jaar nog vierde werd in de Giro toch bijzonder veel. Toch zorgen bij Visma - Lease a Bike Gaat het peloton daar nog spijt van krijgen? Hier en daar zijn er toch renners die het moeilijke van de onderneming inzien. "Ik denk dat iedereen verrast was dat hij op het einde nog altijd zo'n grote voorsprong had", aldus Wout van Aert. En hij ging verder tegen Sporza: "Het parcours was zo bochtig, dat ik begrijp dat hij voorop bleef. Het was geen gemakkelijke rit om te controleren, en enkele ploegen hebben hem zeker onderschat." Ook ploegmaat Sepp Kuss beseft het gevaar bij: "Zo'n grote voorsprong wilden we hem natuurlijk niet geven. Hij is een supersterke renner. Ik ben zeker dat hij lange tijd kan gaan standhouden", aldus de uittredend winnaar.