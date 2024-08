Geen Vuelta-zege? Trainer van Primoz Roglic doet stevige bekentenis aan Michel Wuyts

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Ondanks de grote voorsprong van Ben O'Connor is Primoz Roglic nog altijd de topfavoriet in de Vuelta. Michel Wuyts legde zijn oor te luister bij de trainer van de Sloveen.

In de Tour de France moest Primoz Roglic al voor de derde keer in vier jaar tijd opgeven na een valpartij en dus moet de Sloveen zich opnieuw richten op de Vuelta. In de eerste bergrit sloeg Roglic meteen toe.

"Ik schrok", zegt Michel Wuyts bij HLN. "Niet van zijn winst. Wel van zijn scherpte. Pas bij de derde focus was ik zeker: daar rijdt Roglic, in verschraalde versie. Ik scharrelde in oude foto’s en vond bevestiging. Een tikkeltje bol heeft plaats gemaakt voor hol."

Rug blijft Roglic parten spelen

Al ontkent zijn trainer Marc Lamberts dat wel. Roglic weegt nu iets meer dan 64 kilo, vorig jaar zat hij daar zelfs nog iets onder. Maar door de leeftijd is de uitgesproken kaaklijn wel meer zichtbaar bij Roglic.

Lamberts wijst wel op een ander probleem. "Primoz crashte nooit eerder zo vaak als dit seizoen. Daardoor is zijn conditie niet ideaal. Hij koerst met pijn en die zal niet wijken." Roglic moet teren op zijn Tour-vorm.

En Roglic moet nu ook bijna 5 minuten goedmaken op Ben O'Connor. "Een werk van lange adem, gespreid over nog zeven aankomsten boven. Vies spel. O’Connor is geen wonderkind, maar wel een taaie vent", stelt Wuyts.