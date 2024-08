Adam Yates verrast na stevige solo in de Vuelta: "Kan me eigenlijk niets schelen"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Adam Yates was slecht aan de Vuelta begonnen met een valpartij, maar heeft net voor de eerst rustdag stevig uitgehaald. De Brit staat nu opnieuw goed in het klassement, maar heeft daar een duidelijke mening over.

Na de opgave van Joao Almeida gooide UAE Team Emirates het over een andere boeg net voor de eerste rustdag. Met Marc Soler, Jay Vine en Adam Yates zat de ploeg met drie renners mee in de vlucht van de dag. Soler en Vine reden zich leeg voor Yates, die er op 58 kilometer van de streep vandoor ging. De Brit reed solo naar Granada en won met grote voorsprong. "Vanaf de laatste klim zat ik vol in de kramp. Ik wist niet of ik het vol kon houden." "Ik heb de laatste jaren veel pech gehad in de grote rondes en ik wist echt niet of ik het kon halen." Voor Yates is het na de eerste etappe in de Tour vorig jaar nog maar zijn tweede ritzege in een grote ronde. Yates niet bezig met klassement Door zijn straffe solo maakt Yates bijna vier minuten goed in het klassement en schuift hij op van de 27ste naar de 7de plaats. De Brit staat nu op 5'30" van leider Ben O'Connor en op amper een minuut van het podium. "Eerlijk gezegd kan het klassement me niks schelen. Vandaag ging het puur om de rit. Ik ging gewoon vol gas. We hadden niets te verliezen, ik heb gewoon afgezien tot de streep", zei Yates nog.